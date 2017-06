Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Euro zet opmars voort

59 min geleden

AMSTERDAM - De koers van de euro is de laatste dagen in rap tempo opgelopen, tot het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd. Op de financiële markten zijn beleggers zich zorgen gaan maken dat de Europese Centrale Bank (ECB) wil beginnen met het afbouwen van zijn stimuleringsmaatregelen voor de economie.