Japanse industriële productie gedaald

1 uur geleden

TOKIO (AFN) - De Japanse industrie heeft in mei 3,3 procent minder geproduceerd dan een maand eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die vrijdag zijn gepubliceerd. De daling volgt op een productiegroei van 4 procent in april, en is iets sterker dan economen in doorsnee hadden voorzien.