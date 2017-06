Eén terminal APM in Rotterdam weer open

De geopende terminal op de Maasvlakte is wel beperkt bruikbaar. Alleen het aanleveren van producten voor export per vrachtwagen is daar mogelijk.

APM was onder de bedrijven die dinsdag getroffen werden door de cyberaanval met de Petya-ransomware. Sindsdien zitten onder meer de Rotterdamse terminals op slot. De problemen reikten veel verder, gaf een woordvoerder vrijdag aan. Ook de mailserver was bijvoorbeeld getroffen, waardoor de werknemers creatief moesten zijn voor de communicatie. Onder meer Whatsapp en privémailadressen brachten soelaas.

De Nederlandse logistieke branchevereniging EVO Fenedex stelt dat veel bedrijven vooral last hebben van de problemen bij het containerbedrijf. ,,Ladingen staan stil of zitten vast in schepen'', aldus een woordvoerder. Hij voorziet dat de sluiting van de terminal op de Tweede Maasvlakte nog wel even duurt. ,,Daar kan het niet handmatig worden overgenomen.'' Ook de vervoerders hebben nog geen zicht op de geleden schade.