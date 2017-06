Voormalige eigenaren nemen claim Oad over

De voormalige eigenaren probeerden eerder tevergeefs een miljoenenvergoeding van de Rabobank los te krijgen voor de rol van de bank in het faillissement. Vervolgens probeerden de curatoren het opnieuw, maar die besloten geen vervolg te geven aan de dure en ongewisse juridische strijd met de bank, zo valt te lezen in het verslag. Om die reden werd besloten de claim over te dragen aan de Stichting Administratiekantoor Oad Groep Holding (STAK) van de familie Ter Haar.

STAK probeert nu voor eigen rekening alsnog een schadebedrag binnen te halen. Als dat lukt dan vloeit een ,,substantieel" deel daarvan in de boedel van Oad.