Politiek enthousiast over Sandd

Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. Sandd wil de postbezorging aan particulieren graag uitvoeren, waarbij de postzegelprijs zou kunnen dalen van €0,78 naar €0,55 per brief. Nu wordt dit uitgevoerd door PostNL.

Vrijwel alle partijen zijn nieuwsgierig naar het plan. „Als wat Sandd beweert waar is, dan is de consument de dupe en betaalt deze te veel voor postzegels. Daarover wil ik opheldering van minister Kamp”, zegt CDA-Kamerlid Joba van den Berg.

Meer concurrentie

Het voorstel van Sandd ligt al maanden bij minister Kamp (Economische Zaken), die bezig is met een evaluatie van de postmarkt. „Dit is gek! De prijs van de postzegel gaat door het dak, maar een plan voor meer concurrentie op de postmarkt blijft op de plank. Het verschil tussen prijzen voor consumenten en op de zakelijke markt is erg opvallend, dus goed dat er blijkbaar een voorstel ligt om de enorme inflatie van de postzegel tegen te gaan door concurrentie”, zegt Kamerlid Paternotte (D66). Hij wil dat Kamp het bedrijfsplan van Sandd zo snel mogelijk naar Tweede Kamer stuurt. De afgelopen jaren verhoogde PostNL de postzegelprijs jaar op jaar, in totaal 77%.

De PvdA en SP vinden echter wel dat het plan niet ten koste mag gaan van de arbeidsomstandigheden van de postbezorgers. „Als Sandd de postbezorging goedkoper wil maken door postbezorgers meer uit te buiten, dan hoeven ze niet op steun van de SP te rekenen”, zegt Kamerlid Hijink.

Volgens Sandd gaat de postzegelprijs van PostNL uit van een aantal ficties, zoals het voltallige personeel in loondienst. Ook bij PostNL wordt met veel deeltijdkrachten gewerkt, omdat de fysieke post jaar op jaar krimpt.