De euro zit in de lift door de verwachting op de financiële markten dat de Europese Centrale Bank (ECB) voorbereidingen treft om zijn soepele monetaire beleid in te perken door de rente te verhogen. Sinds dit voorjaar ging de euro in waarde omhoog, mede door opluchting over de verkiezingen in Nederland en Frankrijk, waarbij eurokritische partijen minder presteerden dan was gedacht.

De euro noteerde vrijdag op een stand van 1,1420 dollar.