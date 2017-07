,,De inhoud is belangrijker dan de vorm”, verdedigt voorzitter Mariëtte Hamer. De voormalig PvdA-politica was vrijdag twee uur lang op bezoek bij de onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en CU om hen bij te praten over de ideeën van de SER over de arbeidsmarkt en de toekomst van het pensioenstelsel. Hoewel werkgevers en werknemers over beide nog geen akkoord hebben kunnen sluiten, liet ze na afloop doorschemeren dat ze desondanks wel een boodschap op tafel heeft gelegd.

,,Vanuit de SER kijken we hoe de ideeën die daar ontwikkeld zijn, verder gebracht kunnen worden. Als dat niet in de vorm van een akkoord is, dan in een andere vorm”, aldus Hamer.

Te duur

Het komende kabinet moet het pensioensysteem dan ook flink op de schop nemen, omdat het huidige stelsel vanwege de vergrijzing te duur wordt. Het demissionaire kabinet vroeg de SER daarom drie jaar geleden om advies.

De sociale partners zijn officieel nog steeds in overleg, maar de toon was enkele maanden geleden een stuk optimistischer dan nu het geval is.

