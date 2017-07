Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Yellen in ziekenhuis opgenomen

37 min geleden

Voorzitter Janet Yellen van de koepel van Amerikaanse centrale banken Federal Reserve heeft het weekend doorgebracht in een ziekenhuis in Londen. De centralebankbaas is behandeld aan een urineweginfectie en werd maandag uit het ziekenhuis ontslagen, zo liet de Fed maandag weten.