Hema in vernieuwd winkelhart Parijs

Dat is de plek waar je wilt zitten”, zegt woordvoerder Jeske Kapitein van Hema over dit winkelcomplex van de Frans-Nederlandse vastgoedreus Unibail-Rodamco. Jaarlijks worden 34 miljoen mensen in het Forum verwacht. Hema-rookworsten zullen ze niet aantreffen, wel stroopwafels. „Fransen vinden Hema een hip merk’, zegt Kapitein tevreden.

Hema opende dit jaar al vier winkels in Frankrijk en komt daarmee ruim boven de vijftig. Die winkels zijn wel anders dan wij ze kennen. Kapitein: „Bij de internationale winkelformule staan de producten logischer bij elkaar, bijvoorbeeld de dameskleding bij de oorbellen en shawls.” Ook hebben deze winkels bredere gangpaden. Hema is sinds april bezig 386 kleinere filialen in de Benelux naar dit internationale concept om te bouwen. In oktober is dat afgerond, zegt Kapitein.

Opvallendste kenmerk van het Parijse Forum des Halles is de ‘Canopée’, een golvend dak van staal en glas dat als een gigantische deken over het complex ligt. „Unibail-Rodamco en de stad Parijs wilden hier een nieuw monument maken. Dit moet dé winkelbestemming in hartje Parijs worden”, zegt directeur Otto Ambagtsheer van het vastgoedbedrijf. Hema tekende tegelijk een contract voor een winkel van 2000 m2 oppervlakte in Unibails nieuwe paradepaardje Mall of the Netherlands nabij Den Haag. Dat moet eind 2019 af zijn.