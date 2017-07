Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Chinezen dol op Volvo

25 min geleden

STOCKHOLM - Het Zweedse autoconcern Volvo Cars heeft in de eerste helft van dit jaar 277.641 auto's aan de man gebracht, ruim 8 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat maakte Volvo, in handen van het Chinese Geely, dinsdag bekend.