APG in vuurlinie van activisten

Clariant, een concurrent van AkzoNobel, wordt belaagd door Corvex en 40North, twee Amerikaanse activisten. Zij eisen dat Clariant een streep haalt door zijn voorgenomen fusie met het Amerikaanse Huntsman, een deal van $6,4 miljard.

De activisten willen dat Clariant de alternatieven onderzoekt, zoals zich laten overnemen door een derde partij.

Prooi

Clariant is al jaren dé getipte overnameprooi van de sector en veel aandeelhouders die stilletjes al op een mooie premie rekenden, waren not amused toen Clariant recent de fusie met Huntsman aankondigde. De Zwitsers betalen de Amerikanen ook nog een premie.

APG is na de activisten (7,2%) en een groep Duitse en Zwitserse chemiebaronnen (13,9%) de grootste aandeelhouder in Clariant, met 5,1%. Mocht APG meegaan, wat de hedgefund-gemeenschap in Londen hoopt, dan kunnen de activisten een grotere vuist maken.

Actieve rol

Dat is ook niet ondenkbaar: APG speelde bijvoorbeeld in 2014 als grootaandeelhouder een actieve rol bij de overname van vastgoedfonds Corio door Klépierre.

Clariant en Huntsman zijn concurrenten van AkzoNobels chemiedivisie. Die komt binnenkort op eigen benen te staan.

APG en Clariant laten beide weten geen mededelingen over de positie van APG in Clariant te willen doen.