ABN Amro stapt uit tabakssector

,,De kernactiviteit van de tabaksindustrie is niet verenigbaar met de kernwaarde van de bank", aldus een verklaring van ABN Amro.

ABN Amro is de eerste systeembank in Nederland die uit de tabakssector stapt. De tabaksbelangen bij de bank zijn overigens niet heel groot. ABN Amro doet zaken met maar enkele ondernemers in de tabakshandel, grote fabrikanten zijn geen klant.

Maar de impact van de beslissing kan fors zijn. Andere banken en beleggingsfondsen zullen nu een standpunt moeten innemen, aldus het dagblad. Zo wordt er al langere tijd grote druk uitgeoefend op het pensioenfonds ABP, dat meer dan een miljard euro belegt in de tabaksindustrie en geen afscheid wil nemen van die investeringen.