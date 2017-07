Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Iets tragere groei dienstensector China

45 min geleden

HONGKONG (AFN) - De dienstensector in China is in juni iets minder sterk gegroeid dan een maand eerder. Dat bleek woensdag uit de inkoopmanagersindex van marktonderzoekers Caixin en Markit.