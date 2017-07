premium

'Belegger gaat positief halfjaar tegemoet'

31 min geleden

Bijna zes op de tien bezoekers van DFT.nl rekenen op stijgende beurskoersen in de tweede helft van 2017. Zij verwachten dat er nog meer in het vat zit nadat de AEX-index in de afgelopen zes maanden al met 5% is opgelopen.