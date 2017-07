Schiphol test snelle doorgang

„Afhankelijk van de drukte stellen we één, twee of drie van deze rijen voor de security met het bordje ’Small Bags Only’ open voor passagiers met hooguit een laptop, kleine handtas of een rugzakje. Trolleys, zware reistassen en grote backpacks zijn verboden”, aldus de woordvoerder van Schiphol.

„Veiligheidsmensen selecteren de reizigers aan het begin van het wachtgebied. Dat roept tot nu toe bijna geen irritaties op. Buiten de pieken heffen we deze voorrangspoorten weer op. Wat dat betreft is het een flexibele oplossing”, zegt hij.

Morgen is het uur der waarheid voor Schiphol. Dan begint de grote zomervakantie-uittocht met naar verwachting 217.000 reizigers op één dag. „Alle securityscans blijven de hele dag open met een paar honderd extra medewerkers.”

Schiphol heeft een snellere doorstroming beloofd, maar wil wachttijden van soms meer dan een halfuur in het hoogseizoen niet uitsluiten. „Daar moeten reizigers altijd rekening mee houden door op tijd op Schiphol te zijn. Reisorganisaties en vliegmaatschappijen geven daarvoor richtlijnen. Volg dat advies op.”

Ook de paspoortcontrole blijft een knelpunt. Daar is ondanks de 135 extra marechaussees deze zomer nog steeds een fors tekort aan mankracht, waardoor lange rijen bij vertrek en aankomst kunnen ontstaan. De luchtvaart zet meer mensen in bij de incheckbalies en afgiftepunten voor ruimkoffers.

In juli, augustus en september rekent Schiphol een groot aantal dagen op meer dan 200.000 vertrekkende en aankomende passagiers met uitschieters naar 230.000. Dat is een absoluut record, omdat de groei van het vliegverkeer stug doorgaat.