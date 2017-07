De groei in het OESO-gebied kwam uit op 0,5 procent op kwartaalbasis, tegen 0,7 procent in de voorgaande periode. Binnen de zeven grootste economieën van de OESO was met name in Groot-Brittannië sprake van een tragere groei. Ook in de Verenigde Staten zwakte de groei af. In Canada, Duitsland en Italië trok die juist aan. Japan bleef gelijk.