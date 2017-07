'Banengroei in VS blijft stabiel'

De banentoename (exclusief landbouw) in Amerika over de maand juni komt volgens de consensus van economen uit op 135.000 tegen 138.000 een maand eerder.

De werkloosheid in de VS is volgens de consensus van economen in juni ongewijzigd gebleven op 4,3% van de totale beroepsbevolking.

De gang van zaken op de Amerikaanse arbeidsmarkt wordt scherp in de gaten gehouden door de Federal Reserve (Fed) bij het bepalen of de economie in de VS een verdere verkrapping aankan.

Vorige maand verhoogde de Fed nog het belangrijkste rentetarief met 25 basispunten naar een niveau van 1 tot 1,25%.