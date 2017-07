Directeur uitzender verdacht van fraude

Het internationale onderzoek in Duitsland, België en Cyprus kent volgens het Openbaar Ministerie vertakkingen naar ondernemingen in Brabant en Limburg. Het belastingnadeel overtreft volgens schattingen de 2 miljoen euro.

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch. Daarnaast is op zestien plaatsen in genoemde landen gezocht naar bewijsmateriaal voor stelselmatige fraude.

Zoekactie

In Nederland doorzocht de FIOD een bankkluis, zes woningen en drie bedrijfspanden in Heerlen en de omgeving van Heerlen. In Cyprus is een tweede woning van de verdachte doorzocht. Daar is beslag gelegd op banktegoed en zijn valse paspoorten aangetroffen, aldus het OM. Verder is beslag gelegd op waardevolle goederen, zoals een Jaguar. Bij een belastingadviseur werd eveneens naar bewijzen gezocht. Over de grens bij Heerlen zijn in Duitsland twee woningen doorzocht. In België is bij een bouwbedrijf gezocht naar bewijsmateriaal.

De FIOD kwam op het spoor van de fraude na een melding van de Belastingdienst. De verdachte zou sinds 2013 hebben gesjoemeld met uitzendbedrijven die personeel uitleenden aan bouwondernemingen in Limburg en Zuid-Oost Brabant. Vier vennootschappen zijn sindsdien failliet verklaard, met achterlating van belastingschulden. Loonheffingen werden wel ingehouden, maar niet afgedragen. Na het klappen van een bv ging het uitzendpersoneel over naar een nieuwe vennootschap. Dat gebeurde herhaaldelijk, aldus het OM.