Nog veel vragen over bankierscontacten Draghi

O'Reilly begon in januari een onderzoek na een klacht van Corporate Europe Observatory (CEO), een organisatie die kritisch is over de invloed die het bedrijfsleven via lobbyisten uitoefent bij Europese instanties. CEO betwijfelt of de aanwezigheid van Draghi bij besloten vergaderingen met bankiers wel te verenigen valt met de rol van de ECB als onafhankelijk toezichthouder op de banken waar zij leiding aan geven.

Tot dusver heeft de ECB volgens de ombudsman goed meegewerkt aan het onderzoek. Maar dat neemt niet weg dat nog een waslijst vragen onbeantwoord is gebleven. Zo wil O'Reilly graag weten wat het lidmaatschap van de Groep van 30 precies inhoudt, wie bepaalt wie er toe mogen treden of uitgenodigd worden voor de besloten bijeenkomsten.

Op persoonlijke titel

De ECB heeft volgens de ombudsman tijdens het onderzoek laten weten dat Draghi de bijeenkomsten op persoonlijke titel bijwoont. Zij merkt daarbij evenwel op dat de Italiaan zich bij minstens één gelegenheid heeft laten vervangen door zijn plaatsvervanger bij de centrale bank toen hij verhinderd was. Ook daarop wil zij graag de visie van de ECB horen.

Verder wil O'Reilly weten hoe de ECB denkt te kunnen garanderen dat Draghi tijdens de besloten ontmoetingen geen vertrouwelijke informatie met zijn gesprekspartners deelt. Ook wil zij van de centralebankpresident horen op welke manier zijn lidmaatschap van de bankiersclub het publieke belang dient.