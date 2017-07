Netflix: verwijderen Frozen schuld Disney

„De mogelijkheden om de rechten te kopen verschillen per land”, aldus Todd Yellin, Vice President of Product bij het Amerikaanse bedrijf. „Soms is het alleen mogelijk om de rechten voor één maand te kopen. Dan willen we bijna roepen: ‘Kijk de film nu, en kijk hem zo vaak je wilt!'”

Het onderhandelen over de rechten is een van de redenen waarom Netflix besloot om ook zelf films en series te produceren. Dit jaar komt er 2000 uur aan originele Netflix-content bij, wat gelijk staat aan 42 dagen onafgebroken kijken.

Virtual Reality hoeven we volgens Yellin bij Netflix niet te verwachten. Hoewel het bedrijf volop nieuwe technieken omarmt, ziet het niks in de techniek waarbij kijkers met een speciale bril zelf de camera in handen krijgen.

„Filmmakers leggen in hun werk constant de nadruk op een element”, stelt Yellin. „Dan helpt het niet als de kijker een andere kant op kijkt.”

Momenteel is Frozen overigens alweer enkele maanden op de Nederlandse Netflix te zien. Het is niet bekend wanneer deze weer verdwijnt.