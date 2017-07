Het is een hete zomer voor de retailsector. Jumbo heeft een bod van €300 miljoen gedaan op de supermarkten van Sligro, tot ergernis van de laatste. Coop zit op de bagagedrager.

Ook Albert Heijn zit niet stil: het lanceerde een ambitieus plan om afscheid te nemen van zijn kassa’s bij de AH to go. Unilever maakt het overigens helemaal bont: dat gaat zijn Unox-worsten maken zonder fabriek.

Eerder met pensioen

Er was ook een meevaller voor mensen met zware beroepen. Zij kunnen mogelijk eerder met pensioen. Dat werd financieel onhaalbaar geacht, maar blijkt toch mogelijk.

Weet u wie het ook zwaar heeft? De middenklasse, die - in de woorden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - steeds vaker op de pedalen moet staan om mee te kunnen komen. Tegelijkertijd is er een groeiende groep van mensen die contant een huis kan afrekenen.

Verlofstress

Door de naderende of zelfs reeds begonnen vakantieperiode, mogen we er met z’n allen tussenuit. Leuk, dacht u? Daar is niet iedereen het mee eens. Liefst een kwart van de werkende vrouwen kent namelijk verlofstress.

Als ze er over uit zijn waar ze naartoe gaan, kunnen ze misschien de belastinginspecteur meenemen die het bloemstuk op een graf vernielde om te achterhalen wat de bloemen gekost hebben. Gezien het fanatisme is de man duidelijk toe aan vakantie.

Over één ding hoeft u in ieder geval niet meer te piekeren: waar u gaat tanken als u eenmaal onderweg bent. Daar hebben we namelijk een handige kaart van Europa voor gefabriceerd. Prettig weekend!