Pensioenaanbieder Brand New Day nu ook bank

Dat blijkt uit een mail die de aanbieder zondag aan klanten stuurde. Bij de overname van Allianz Nederland Asset Management worden vooralsnog geen financiële details verwacht. Volgens Brand New Day is bank worden een stap die helpt om de dienstverlening voor klanten te verbeteren. Dit kan doordat klanten nu ook makkelijker even stoppen willen beleggen, met een eigen rekening spaargeld eenvoudig naar de beleggingsrekening kunnen overmaken.

De premiepensioeninstelling (150.000 klanten) belegt vaste pensioenpremies tegen relatief lage kosten en draagt daarbij zelf geen beleggingsrisico. Het bedrijf is voor bijna 10% in handen van verzekeraar ASR.

Brand New Day komt door de stap ook met betaal- en spaarrekeningen en direct ingaande lijfrentes voor zijn klanten. Het bedrijf noemt niet wanneer die diensten zullen starten.

Brand New Day en Allianz waren zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.