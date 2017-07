Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Seiko Epson vervangt Toshiba in Nikkei 225

25 min geleden

TOKIO (AFN) - Het Japanse technologiebedrijf Seiko Epson, producent van onder meer horloges en printers, vervangt per 1 augustus het noodlijdende Toshiba in de Japanse hoofdindex Nikkei 225. Vanwege alle financiële problemen bij Toshiba wordt dat aandeel gedegradeerd naar het tweede segment van de beurs in Tokio.