Hema herfinanciert schulden

Dit blijkt uit berichten die de Hema maandag op de site heeft geplaatst. Het bedrijf wil nu de rente laag is twee obligaties aflossen, een van €610 miljoen en een van €150 miljoen.

Volgens geruchten uit de markt wil eigenaar Lion Capital, na tien jaar af van Hema. Lion zou de markt afstruinen om te kijken hoe het zijn investering in Hema kan verzilveren, vertelden zakenbankiers én bronnen binnen Hema een maand geleden aan deze krant. Volgens deze bronnen waren de voorbereidingen voor een verkoop of beursgang reeds begonnen.

Verrassend

Het is dus enigszins verrassend dat Hema nu zijn schulden gaat herfinancieren. Meestal wordt een bedrijf eerst verkocht, om met het opgehaalde bedrag de schulden af te lossen.

Mogelijk dat Lion zich niet onder druk wil laten zetten. De obligaties lopen in 2019 af. Dat is een keiharde datum. Hoe dichter je die nadert, des moeilijker worden de onderhandelingen met financiers.

Ook is het economisch tij Hema nu gunstig gezind. Uit een maandag gepubliceerd trading update blijkt dat de verkopen in vergelijkbare winkels in het tweede kwartaal met 2,9% stegen. in twee jaar tijd is het bedrijfsresultaat sterk verbetert.