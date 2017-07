Sandd klaar voor nieuwe postmarkt

„Het heeft geen zin om met drie bedrijven langs de deuren te gaan met halflege posttassen. Eén fijnmazig netwerk is voldoende. Dit zou opengesteld kunnen worden voor meerdere aanbieders, waaronder ons. Dan kunnen we nog steeds concurreren op marketing en prijs”, zegt topman Ronald van de Laar van Sandd. „Het kan allemaal veel efficiënter dan nu.”

Terwijl PostNL in een reactie stelde dat ze voorlopig wil doorgaan in de huidige situatie, ziet Sandd mogelijkheden. Sinds eind vorig jaar ligt er een voorstel van Sandd bij Kamp voor de uitvoering van de UPD.

„Door netwerken in elkaar te schuiven zijn er nog veel meer efficiencyvoordelen te behalen en is de consumentenprijs gegarandeerd voor de komende jaren. Wij garanderen een prijs van €0,55, inclusief cao arbeidsvoorwaarden voor de bezorgers. We zullen prijsstijgingen beperken in de komende jaren”, aldus de Sandd-topman. De postzegelprijs ligt op dit moment op €0,78.

Ronald van de Laar Foto: Telegraaf

Consolidatie

Consolidatie is een ook optie om de post aan particulieren goedkoop te houden. De afgelopen jaren werden er tientallen miljoenen verspild, omdat de overheid marktwerking wilde afdwingen in een krimpende postmarkt. Door digitalisering is dit grotendeels achterhaald. Minister Kamp verbood ruim anderhalf jaar geleden nog het samengaan van Sandd en PostNL.

„Ik proef tussen de regels door dat men ook niet langer afwijzend staat tegen één postbedrijf”, zegt Van de Laar. In de landen om ons heen zijn vrijwel overal monopolisten actief op de postmarkt.

Zakelijke post

Sandd voelt ook wel iets voor een bodemprijs voor de zakelijke post. Door de moordende concurrentie tussen PostNL en Sandd is het tarief voor een zakelijke brief €0,18, terwijl een particulier €0,78 moet betalen voor het versturen van een ansichtkaart. Dit is maar deels duurder vanwege de bezorgplicht van vijf dagen in de week en in het hele land.

„Met een bodemprijs tussen de €0,30 en €0,35 voor een zakelijke brief, kun je de kosten voor de particuliere post deels compenseren. De postzegelprijs hoeft dan minder hard te stijgen”, zegt Van de Laar.

PostNL zegt maandagmiddag in een verklaring in bedektere termen hetzelfde. De zakelijke markt zou eerst aangepast moeten worden, voordat de postbezorging aan particulieren verder verminderd kan worden.