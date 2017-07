Toeristen jagen winkels uit Venetië

De oorspronkelijke inwoners zijn massaal vertrokken. Terwijl er in 1961 nog 137.150 inwoners waren, zijn er in december vorig jaar nog maar 54.705 overgebleven. Er komen tegelijkertijd steeds meer toeristen bij. Dus veranderen natuurlijk de winkels met deze trend. De broodbakker, de schoenmaker en de loodgieter maken plaats voor fastfoodrestaurants en souvenirwinkels.

De oorspronkelijke woonhuizen raken leeg en veranderen vaak in AirBnB’s. Daarvan zijn er inmiddels meer dan 7000 in Venetië. Er komen in totaal bijna vierenhalf miljoen toeristen per jaar. Maar dit zijn de toeristen die in Venetië slapen. Daarnaast zijn er ook de bezoekers voor een dag. Volgens Jan van der Borg, die werkzaam is als professor van de universiteit van Venetië Ca’Foscari, zou je dan zelfs op een totaal komen van maar liefst 28 miljoen toeristen per jaar, terwijl de stad slechts de helft daarvan kan dragen.

Het probleem is bovendien dat de toeristen massaal geconcentreerd zijn in het centrum van de stad, zoals rondom de Rialtobrug en vooral het San Marcoplein. Soms wordt er geopperd om een beperking in te stellen van het aantal gasten in Venetië, maar daarover zijn de meningen sterk verdeeld.

„Monumenten begeven het hier. Zo kan het niet langer”, is het oordeel van Matteo Secchi, voorzitter van de Venetiaanse actiegroep Venessia.