Eerste rentestap Bank of Canada in zeven jaar

De rente die banken betalen voor eendaagse leningen gaat omhoog van 0,5 naar 0,75 procent. Dat besluit weerspiegelt volgens de Bank of Canada het vertrouwen dat de Canadese economie na jaren van matige groei uit het dal begint te komen.

,,De groei verbreedt zich over meerdere sectoren en wordt daarmee duurzamer'', schrijft de centrale bank in een toelichting op het rentebesluit. ,,De huidige vooruitzichten rechtvaardigen de terugtrekking van een deel van de monetaire stimuleringsmaatregelen voor de economie.''

In de Verenigde Staten is de Federal Reserve al langer bezig het stimuleringsbeleid af te bouwen. De rente in het buurland van Canada is al een aantal keren verhoogd en het ziet ernaar uit dat die geleidelijke stijging de komende jaren wordt doorgezet.