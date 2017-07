Schultz: A'dam gaat betalen voor bruggen

De minister heeft (net als de provincie, Havenbedrijf, ondernemers, en tal van Amsterdammers) nog steeds een voorkeur voor de aanleg van tunnel(s) onder het IJ, maar het stadsbestuur en een meerderheid van de gemeenteraad willen bruggen.

Strenge eisen

De minister stelt daar nu al strenge eisen aan. Zo moet de brughoogte 11,35 meter hoog zijn en beweegbare brugdek 35 meter betreffen. Eerder vergeleek Schultz de fietsbruggen vanwege de hoogte al met de Mont Ventoux. De bruggen moeten door Rijkswaterstaat bediend worden en ook die kosten komen voor rekening van de stad. Daarnaast moet de gemeente wachtplaatsen maken, voor vaarwegmarkering zorgen en veiligheidsmaatregelen verzorgen en betalen. De brief met eisen van de minister is pas een dag na het raadsdebat in de gemeenteraad gedeeld met raadsleden, terwijl de brief op 7 juli al is verzonden en op 11 juli in de Stopera is ontvangen. Het debat diende woensdagavond. „Ik ben zeer verbaasd dat de wethouder dit niet voor het raadsdebat heeft gedeeld, ondanks dat ik hier nadrukkelijk naar vroeg”, zegt raadslid Vroege (D66), die om opheldering gaat vragen aan wethouder Eric van der Burg (VVD).

Komende week wordt er over de zogeheten ’Sprong over het IJ' gestemd in de gemeenteraad. In 2020 of 2021 wordt vervolgens een besluit genomen over de aanleg van een voetgangerspassage vanaf Amsterdam CS naar Amsterdam Noord. De Passenger Terminal Amsterdam waar veel cruiseschepen aanmeren, moet met de komst van bruggen sowieso verplaatst worden. De minister wijst er in haar brief ook op dat de aanleg van tunnels voordeliger is. “Indien Amsterdam ondanks bovengenoemde bezwaren toch kiest voor een brug over het IJ, dan zal ik deze toetsen aan de juridische eisen.”