KLM voelt nog weinig van Brexit in boekingen

"We zien gelukkig nog weinig terug in onze boekingen van de voorgenomen brexit. Verder hebben we het idee dat er niet zo veel gebeurt", zegt de KLM-topman.

Heathrow

De Britse markt is heel belangrijk voor KLM en Schiphol. Er worden meer Britse bestemmingen gevlogen vanuit Nederland dan vanuit bijvoorbeeld de Londense luchthaven Heathrow. De Britten zijn goed voor circa 15% van het aantal reizigers op de Nederlandse luchthaven. Voor KLM vormen de Britten 20% van het totaal aantal klanten.

Bezoek

De KLM-topman ging in april nog naar Groot-Brittannie om te pleiten voor een 'liberale' overgang. "Met een zachte brexit zal de impact voor ons het minst zijn", zei Elbers donderdag. Reizen naar Europa vanuit Engeland zou bijvoorbeeld duurder kunnen worden, als er geen vrij verkeer van personen meer is. Groot-Brittannie moet sowieso met elk land afzonderlijk onderhandelen om opnieuw landingsrechten te krijgen, mocht ze Europa echt gaan verlaten.

Stofzuiger

KLM-dochter Cityhopper (KLC) heeft het aantal vluchten zelfs verdubbeld sinds de herstart begin dit jaar op de Londense luchthaven City. Dit ondanks de steeds voorspelde uittocht van zakenlieden uit de Britse hoofdstad. De KLM-dochter gaat als een stofzuiger door Europa heen, om passagiers op te halen om de grote KLM-vliegtuigen van het intercontinentale netwerk op Schiphol te vullen.