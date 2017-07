Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

JPMorgan Chase verdient meer aan leningen

47 min geleden

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft afgelopen kwartaal meer winst in de boeken gezet dan een jaar eerder. Hogere inkomsten uit leningen compenseerden relatief zwakke prestaties bij de handel in aandelen en obligaties.