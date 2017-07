Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Stijging productie industrie VS

35 min geleden

WASHINGTON (AFN) - De industriële productie in de Verenigde Staten is in juni met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande maand. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van de Federal Reserve.