Investeerders negatief over Kamp

De Angelsaksische vermogensbeerders Schroders, Aberdeen, Franklin Templeton en Jupiter hebben Kamp in brieven opgeroepen zijn plan niet door te zetten, meldt zakenkrant Financial Times. Zij denken dat het voornemen van de minister de Nederlandse economie gaat schaden.

AkzoNobel

Kamp heeft dit jaar een actieve rol gespeeld bij het beschermen van de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel tegen de overnameplannen van het Amerikaanse PPG Industries. De bewindsman was eind vorig jaar ook tegen de overname van PostNL door het Belgische Bpost. Vervolgens ging het samengaan van beide postbedrijven niet door.

Het ministerie van Economische Zaken stelt in een reactie dat de besluitvorming over het plan van Kamp niet is afgerond en zal worden besproken met alle belanghebbenden.