Dat concludeert ABN Amro in een vandaag gepubliceerd rapport. De sancties werden in maart 2014 ingesteld als reactie op de illegale Russische bezetting van de Krim. „Maar de Russische economie had er maar kort last van. De valutamarkt raakte in 2014 en begin 2015 in paniek, de roebel kelderde en de centrale bank moest de rente met 650 basispunten verhogen”, legt econoom opkomende markten Nora Neuteboom van ABN uit.

Het effect was echter van korte duur, onder meer doordat de Russische regering ingreep met een bestedingsimpuls ter waarde van zo’n $35 miljard en omdat het land weinig buitenlandse schulden heeft. Eind 2016 groeide de economie weer.

Ook Nederlandse exporteurs voelen de sancties nauwelijks meer. Sinds 2016 is de export hersteld, in lijn met het herstel van de Russische economie. Ook exporteren ze hun producten naar buurlanden van Rusland, zoals Letland, om ze van daaruit weer door te verkopen. Transportkosten zijn daarom wel hoger, maar het marktaandeel is zo behouden gebleven.

Op de lange termijn verwacht econoom Neuteboom dat Rusland weer hinder zal gaan ondervinden van de economische sancties. „Russische bedrijven kunnen door de sancties niet samenwerken met westerse bedrijven of banken. En de kennistoevoer ligt vrijwel stil, vooral in de energiesector. Rusland heeft bijvoorbeeld weinig kennis over boren naar olie in het poolgebied, en dreigt daarin dus verder achterop te raken.”