J&J positiever over winst dit jaar

28 min geleden

NEW BRUNSWICK (AFN) - Het Amerikaanse medische bedrijf Johnson & Johnson (J&J) heeft zijn verwachtingen voor de winst voor dit jaar opgeschroefd. J&J denkt in de loop van het jaar onder meer te profiteren van investeringen die het deed. De nettowinst in het tweede kwartaal viel met 3,8 miljard dollar hoger dan waar het bedrijf en waar kenners rekening mee hielden.