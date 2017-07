’Bitcoin als nieuwe Gold Rush’

De productie blijkt een goudmijntje voor genoteerde producenten van zulke graphics processing units zoals NVIDIA en AMD. Hun koers schoot sinds mei weer omhoog, na een forse opgang sinds 2015.

Mijnen lucratief

Er zijn inmiddels ruim vijftig veel verhandelde digitale munten. Particulieren kunnen deze valuta zelf ‘mijnen’, met hun pc, mits die krachtig genoeg is. Hoe meer rekenkracht, hoe sneller munten zijn binnen te halen die worden verhandeld en afgerekend via het online netwerk blockchain.

Deze muntenmarkt werkt als alle andere: wordt een munt erg duur, dan stappen de mijners er uit en richten zich op een andere munt met een lagere koers. Voor elke munt is er een eigen videokaart. ,,Dit werkt als de oude Gold Rush”, vergelijkt mijner James Butterfill, tevens hoofd onderzoek van ETF Securities, een grote vermogensbeheerder.

Energiegebruik

Een pan om gouddeeltjes te winnen kostte voor de gekte losbarste in 1848 $0,20 per stuk, erna per stuk $8. Dat effect ziet Butterfill ook voor de huidige grafische videokaarten, die steeds beter worden in rekenkracht afgezet tegen het energiegebruik.

,,Het goud in de mijn vinden bleek voor de duizenden zoekers na jaren werk niet te lukken. Maar de producenten van houwelen, boren en andere apparatuur waren toen al miljonair. Zo gaat het nu met de grafische kaarten.”

,,Het wordt steeds moeilijker om Bitcoins te mijnen vanwege de rekenkracht die nodig is, vooral voor particulieren”, zegt Butterfill.

De Taiwanese maker Asus brengt nu in reactie nieuwe, zwaardere videokaarten voor mijners op de markt.