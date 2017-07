Talpa volledig eigenaar SBS

Woensdagmiddag maakten de partijen bekend dat SBS ’per vandaag’ in handen is van Talpa. Ceo Peter de Mönnink, tevens directeur Sanoma Nederland, blijft in ieder geval tot het einde van het jaar in zijn huidige rol aan.

Nieuw Nederlands multimediabedrijf

Talpa duidt de overname als „belangrijke stap op weg naar een nieuw Nederlands multimediabedrijf”. Talpa heeft tevens een meerderheidsbelang in Talpa Radio en bijna 30% van Telegraaf Media Groep (TMG), de uitgever van deze krant.

Naast Radio en TV zal Talpa zich verder gaan richten op de uitbreiding van haar activiteiten in OTT, Print, Online, Data en Concepts. Het bedrijf heeft een bod uitstaan op alle uitstaande aandelen in TMG. Die zijn evenwel voor bijna tweederde in handen van Mediahuis, dat niet van plan is om te verkopen.

Negatief effect

Sanoma verwacht dat de verkoop van zijn televisie-activiteiten een negatief effect van €286,4 miljoen op de resultaten over 2017 heeft. Voor het tweede kwartaal is de winst met €21,4 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt overeen met Sanoma’s deel van de nettowinst van SBS.

Tevens gaat Sanoma zijn cijfers anders rapporteren. Voorheen onderscheidde het Learning (onder meer eigenaar van educatieve uitgeverij Malmberg) van Consumer Media. Consumer Media wordt nu opgesplitst in Sanoma Media BeNe en Sanoma Media Finland.