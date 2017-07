premium

Qualcomm eist verkoopstop iPhone in Duitsland

31 min geleden

MNCHEN (AFN) - Qualcomm heeft Apple in Duitsland voor de rechter gesleept in een slepende ruzie over het gebruik van gepatenteerde technologie door de iPhone-maker. De chipgigant eist een schadevergoeding en wil dat de verkoop van het nieuwste type iPhone in Duitsland wordt gestaakt.