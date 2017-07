premium

Straf twee oud-Rabohandelaren verworpen

34 min geleden

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De veroordelingen van twee voormalige handelaren van Rabobank in verband met de Liborfraude zijn in hoger beroep verworpen. Volgens een federale rechter in New York was er in hun processen gebruikgemaakt van niet op de juiste manier verkregen informatie.