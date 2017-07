TomTom zinspeelt op afstoten sportdivisie

In de cijfers over het tweede kwartaal trok met name een afschrijving van €169 miljoen de aandacht. Deze is nog een erfenis van de overname van voormalig kaartenbouwer Tele Atlas door TomTom in 2008, vertelt bestuursvoorzitter Harold Goddijn.

„Het is even vervelend en even doorbijten, maar het heeft geen invloed op de dagelijkse operatie of de cashgeneratie”, aldus Goddijn, die in het verleden al eens meer dan €1 miljard op de overname afboekte. Destijds werd de prijs opgedreven door een biedingsstrijd met de Amerikaanse concurrent Garmin.

Koersstijging

Niettemin steeg het aandeel TomTom woensdag met 9,3% tot €9,53. Beleggers reageerden daarmee enthousiast op een mogelijke koerswijziging van het bedrijf. TomTom hintte op een mogelijk afscheid uit de markt voor sportgerelateerde producten.

Dit was mede te danken aan de recente resultaten, licht Goddijn toe. „We hebben het niet tot een grootte kunnen krijgen dat het zin heeft.” Het bedrijf verwacht in oktober meer te kunnen vertellen over de toekomst van deze tak.

Cashpositie

Analist Martijn den Drijver van NIBC tempert het enthousiasme. „In de sterke koersstijging van vandaag lijkt de hoop van een afstoting te zitten, maar zolang er nog genoeg cash gegenereerd wordt, gaat TomTom dit nooit doen.”

Cash is belangrijk voor TomTom omdat het ambitieuze plannen heeft op het gebied van zelfrijdende auto’s. Hierin concurreert het bedrijf onder meer met de Duitse auto-industrie, die jaarlijks miljarden ter beschikking heeft voor onderzoek en ontwikkeling.

Aandeleninkoop

Ondanks omzetkrimp vanwege de verwachte afnemende vraag naar navigatiekastjes, schreef TomTom over het tweede kwartaal wel (gecorrigeerde) zwarte cijfers. Ook nam de netto-kaspositie toe. Het bedrijf kondigde aan dat het zijn middelen mede zal inzetten om 50 miljoen aandelen in te kopen.

TomTom droeg tevens Bernd Leukert voor als lid van de rvc. De Duitser is bestuurder bij softwarebedrijf SAP en dat profiel past bij het ’nieuwe’ TomTom: dat wil zich volledig richten op software-ontwikkeling voor (zelfrijdende) auto’s en zich meer richten op zakelijke klanten.