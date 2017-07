Qualcomm ziet resultaten dalen

De nettowinst in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar zakte met 40 procent tot 0,9 miljard dollar en de omzet ging met 11 procent omlaag tot 5,4 miljard dollar. Qualcomm moest in in de afgelopen periode 940 miljoen dollar opzij zetten voor een vergoeding aan BlackBerry in een patentzaak en een betaling van 927 miljoen dollar voor vermeend machtsmisbruik in Zuid-Korea.

Verder ligt het bedrijf in de clinch met Apple en diens toeleveranciers over patenten, waardoor er geen licentiebetalingen werden gedaan. Qualcomm had eerder al gewaarschuwd dat deze kwestie negatief zou uitpakken voor de resultaten.