ACM doet inval bij PostNL

De ACM doet onderzoek naar misbruik van de mededingingswet door PostNL en naar welke personen binnen de onderneming daar leiding aan gegeven hebben, zo blijkt uit het vonnis. PostNL was naar de rechter gestapt om de ACM te verbieden bepaalde documenten voor het onderzoek te gebruiken die in beslag genomen waren bij een ’bedrijfsbezoek’. De rechter stelde PostNL in het ongelijk en vindt dat de ACM voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat ze de documenten nodig heeft. Advocaat Desiree Kuipers van PostNL wil niet reageren.

„We hebben regelmatig discussies met de ACM”, zo bevestigt een woordvoerder van PostNL. „Verder hebben we geen specifieke zaken te melden.” De zegsvrouw wil niet bevestigen dat de ACM de computers, telefoons en laptops van de hele raad van bestuur, waaronder die van topvrouw Herna Verhagen, in beslag genomen heeft, zoals bronnen rondom de consumentenwaakhond melden.

