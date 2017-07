Betere tijd gloort voor horlogemaker Swatch

De productie is volgens Swatch goed op stoom. Daarbij zal vooral geprofiteerd worden van de groei van eigen merken, niet alleen in totale waarde maar ook in absolute aantallen.

Het afgelopen halfjaar slaagde Swatch erin om zijn omzet en winst iets op te krikken. De opbrengsten stegen met 1,2 procent naar 3,7 miljard Zwitserse frank (3,3 miljard euro). Onder de streep bleef daarvan 281 miljoen frank over, 6,8 procent meer dan een jaar eerder.

Swatch kampte vorig jaar nog met tegenwind, met name door een zwak consumentenvertrouwen in belangrijke markten als Hongkong. Het bedrijf zag zijn winst in 2016 daardoor halveren.