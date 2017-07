Het IMF had zijn steun eerder toegezegd, onder voorwaarde van toekomstige schuldverlichting voor de Grieken. Die vindt het IMF namelijk onhoudbaar. Dat het IMF ,,in principe" akkoord is met de kapitaalinjectie, betekent niet automatisch dat de geldkraan voor de Grieken vanuit Washington opengaat. Eerder zei het IMF dat het pas wil uitkeren als Griekenland, de Europese Unie en het IMF concreet hebben vastgelegd hoe die schuld moet worden geherstructureerd.

Het IMF voorziet voor 2030 een schuld van 150 procent van het bruto binnenlands product.