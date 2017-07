New Delhi zegt tabaksfabrikanten wacht aan

De maatregel van de lokale overheid komt enkele dagen nadat bekend werd dat Philip Morris in de miljoenenstad bezig was zijn wereldwijde bestseller Marlboro te promoten door het uitdelen van gratis sigaretten en het maken van publiciteit op de verkoopplekken. Die tactiek is volgens de autoriteiten in strijd met de wet.

Indiase ambtenaren hebben er al vaker op gewezen dat tabaksreclame door het noemen van merknamen of het gebruiken van wervende slogans verboden is. Philip Morris en ITC Ltd., de toonaangevende Indiase sigarettenfabrikant, houden echter vol dat reclame-uitingen in kiosken en winkels wettelijk wel zijn toegestaan. Ze hebben nog niet gereageerd op het besluit van zaterdag.