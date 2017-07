Ryanair biedt mee op Alitalia

Financieel directeur Neil Sorahan zei maandag dat Ryanair op deze manier verdere expansiemogelijkheden verkent. Waarschijnlijk wil de maatschappij niet heel Alitalia hebben, maar slechts delen ervan. Italiaanse media wisten afgelopen dagen al te melden dat er veel meer interesse is. Zo zouden onder meer easyJet, Lufthansa en Etihad biedingen hebben gedaan.

Bij Alitalia werd in mei de procedure voor een faillissement opgestart, nadat een herstructureringsplan om het het bedrijf van de ondergang te redden op hardnekkig verzet stuitte van het eigen personeel. Een overbruggingskrediet van de Italiaanse overheid houdt 's lands grootste luchtvaartmaatschappij voorlopig nog in de lucht. Maar Rome heeft al laten weten dat Alitalia, dat in 2008 al op het nippertje voor een faillissement werd behoed, niet wordt genationaliseerd.

Klachten

Ryanair klaagde eerder deze maand nog dat het ook verder wil groeien in Nederland, maar dat het de daarvoor benodigde start- en landingsrechten niet krijgt. De prijsvechter vermoedt dat de Nederlandse overheid KLM en Transavia wil beschermen. Ryanair gaat daarover klachten indienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie.

Afgelopen kwartaal gingen de zaken overigens wel erg goed voor Ryanair, vooral dankzij de vele vakantieboekingen. De nettowinst ging op jaarbasis met meer dan de helft (55 procent) omhoog tot 397 miljoen euro. De omzet dikte verder 13 procent aan tot 1,91 miljard euro en het aantal passagiers dat met de Ierse maatschappij vloog klom met 12 procent.

Ryanair waarschuwde wel voor toenemende concurrentie in de rest van het jaar. Het concern voorziet dat de tarieven van vliegtickets onder druk komen te staan door overcapaciteit. ,,Onze boekingen zijn sterk, maar we krijgen te maken met veel concurrentie'', aldus Sorahan. Concurrent easyJet waarschuwde hier vorige week ook al voor.