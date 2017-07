Refresco doet grote overname in VS

Cotts bottelactiviteiten beslaan een breed portfolio van niet-alcoholische dranken. Vorig jaar waren deze goed voor een omzet van $1,7 miljard en een aangepast bedrijfsresultaat van $136,5 miljoen.

Refresco financiert de overname grotendeels door extra schulden aan te gaan. Om zijn financiële positie gezond te houden, wil het bedrijf binnen twaalf maanden na afronding van de deal voor €200 miljoen nieuwe aandelen uitgeven.

Refresco is sinds 2003 hard gegroeid, door voortdurenden overnames te doen. Deze strategie hebben het Rotterdamse bedrijf in 15 jaar tijd een omzet van ruim €2 miljard opgeleverd. In 2013 fuseerde Refresco met Gerber Emig, een Britse bottelaar. In 2015 ging Refresco naar de Amsterdamse beurs. Afgelopen jaar deed Refresco ene eerste overname in de VS.

Tegen de stroom in

De overname van de bottelactiviteiten van Cott Corporation, een Amerikaanse levensmiddelen-verpakkingsconglomeraat, is de grootste ooit uit de historie van Refresco, dat in omzet gemeten bijna verdubbeld.

Refresco is één van de weinige Nederlandse bedrijven die een dergelijke groei doormaakt, en nu zelfs tegen de stroom in roeit en een overname doet in de VS, op een moment dat de meeste overnamedeals juist door Amerikaanse bedrijven gedaan worden in Europa, gefinancierd met goedkope dollars.

Aandeelhouders

Refresco houdt op 5 september een bijzondere aandeelhoudersvergadering, waar de deal wordt toegelicht. Omdat het een overname van meer dan een derde van de omvang van de balans betreft, moet hetbedrifj volgens de Nederlandse wet zijn aandeelhouders om toestemming vragen.

Cott Corporation hoeft geen aandeelhoudersvergadering uit te schrijven.

Pai

Refresco stond in de afgelopen maanden volgens het geruchtencircuit in de hernieuwde belangstelling van de Franse investeerder PAI. Doordat Refresco nu zelf een grote overname doet, is het onwaarschijnlijk dat het alsnog tot een bod komt van de Fransen, die al sinds 2014 naar Refresco lonkten, zonder ooit serieus te worden.