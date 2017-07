De nettowinst kwam uit op 50,8 miljoen euro in het afgelopen kwartaal, bijna de helft (47,6 procent) minder vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Over de eerste zes maanden van het jaar leed het Finse moederbedrijf van onder meer de Nederlandse tijdschriften Libelle en Donald Duck en nieuwssite nu.nl een verlies van ruim 372 miljoen euro. Sanoma moest in het eerste kwartaal van dit jaar een flinke afschrijving in de boeken zetten voor de verkoop van de Nederlandse SBS-televisiezenders.

De omzet van het concern daalde in het tweede kwartaal met bijna 2 procent tot 441,4 miljoen euro. Dat kwam vooral door een daling van de inkomsten uit televisiereclames.

In Nederland en België zag Sanoma de winstgevendheid van de print- en onlinetak verbeteren. Volgens de onderneming is dat het gevolg van kostenbeheersing en het stroomlijnen van interne processen.

Sanoma houdt vast aan zijn verwachtingen voor heel het jaar, ondanks de ,,iets tegenvallende'' advertentiemarktontwikkeling in Finland. De onderneming voorziet dat de omzet in heel 2017 stabiel blijft en dat het bedrijfsresultaat hoger zal zijn dan 10 procent.

Eerder deze maand werd de verkoop van SBS aan Talpa van De Mol afgerond. Dat bracht 237 miljoen euro in het laatje. Volgens Susan Duinhoven, topvrouw bij het mediaconcern, kunnen de schulden hiermee aanzienlijk worden verlaagd.