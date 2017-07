De Zwitsers, met pondbezittingen slechts 4% van zijn totale vermogen, zien dat cncurrenten hun activiteiten in Londen afbouwen. Tegelijkertijd zijn vermogende klanten in het Verenigd Koninkrijk op zoek naar mogelijkheden om te beleggen, en zoeken ook buiten het eiland naar plaatsen om hun vermogen te stallen.

Kaper

Het relatief kleine Julius Baer met nog geen tweehonderd werknemers probeert als kaper op kust na een sterker eerste halfjaar met bijna $11 miljoen instroom, een toename van 6% op jaarbasis, aan vermogen van rijkere particulieren zijn slag te zijn, erkent topman Boris Collardi tegenover de Financial Times.

De niet-genoteerde vermogensbeheerder, opericht in 1890, hoopt talent weg te kapen voor de exclusieve bank met in The City. ,,We kunnen activiteiten van gevestigde spelers overnemen. De gevestigde namen zijn alle bezig met vertrek uit het Verenigd Koninkrijk, dus is er een kans ontstaan.”

De instroom van nieuw kapitaal komt vooral van Aziatische particulieren, het Midden-Oosten en Monaco. Het aantal zogeheten werknemers