In april daalde de wereldhandel nog met 2,2 procent. Een eerste schatting van het handelsvolume over die maand was nog uitgekomen op een daling van 2,1 procent.

De wereldwijde industriële productie nam in mei met 0,1 procent toe. In april was nog sprake van een stijging van 0,4 procent. Dat cijfer is niet bijgesteld van een eerdere schatting.