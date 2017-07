Apple verliest terrein in China

Grootste fabrikant in China is Huawei, dat in het afgelopen kwartaal 23 miljoen toestellen leverde in het land, gevolgd door Oppo en Vivo. De nieuwe nummer vier Xiaomi leverde 15 miljoen telefoons.

Exacte aantallen van Apple zijn niet bekendgemaakt, maar de iPhonemaker zag zijn verkopen in China in tegenstelling tot de top vier teruglopen. Sommige analisten denken wel dat de nieuwe iPhone 8 die in het najaar wordt gepresenteerd in de smaak kan vallen in China.

Verschillende kanalen

Volgens de marktkenners is het noodzakelijk om in China via verschillende kanalen te verkopen. Huawei en Xiaomi zijn online heel sterk en zetten nu zwaar in op fysieke winkels. Oppo en Vivo zijn online minder sterk en komen in het vizier van Xiaomi.

Overigens heeft niet alleen Apple het moeilijk in China. De wereldwijde marktleider Samsung, dat een toptiennotering heeft, heeft de laatste maanden ook minder toestellen verkocht in China.